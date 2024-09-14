Bingöl'de Çöküntü İncelemesi: Tehlike Yok - Son Dakika
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Bingöl'de Çöküntü İncelemesi: Tehlike Yok

Bingöl\'de Çöküntü İncelemesi: Tehlike Yok

Bingöl'deki yaylada oluşan çöküntü yer altı suyunun etkisiyle oluştu, tehlike arz etmiyor.

14.09.2024 17:29
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BİNGÖL'deki yaylada tedirginlik yaratan çöküntü sonrası bölgede inceleme yapıldı. Doç. Dr. Fatma Esen, "Sahada biriken siltli malzeme, zaman içerisinde yer altı suyunun etkisiyle çökmüş durumda. Lokal bir çöküntü görünümünde. Tehlike arz eden bir durum oluşturduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyündeki bir yaylada çöküntü oluştu. İhbar sonrası Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Ekipte yer alan Doç. Dr. Fatma Esen, sahanın eski bir göl tabanı olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla beraber bir arazi çalışması için geldik. Sahada yaptığımız gözlemlere değinecek olursak, sahanın bir eski bir göl tabanı olduğu kanaatindeyiz. Tabii bu yakın bir zaman için söylenecek bir söylem değil, belki binlerce yıl geçmişi olan bir göl olduğu kanaatindeyiz. Sahada biriken siltli malzeme, zaman içerisinde yer altı suyunun etkisiyle çökmüş durumda" dedi.

'OBRUK GÖRÜNÜMLÜ AMA OBRUK DEĞİL'

Çöküntünün tehlike oluşturmadığını belirten Doç. Dr. Esen, "Bu malzeme yer altı suyunun etkisiyle çökmüş, lokal bir çöküntü görünümünde. Obruk görünümlü ama obruk değil. Bunun tehlike arz eden bir durum oluşturduğunu düşünmüyoruz. Sadece bu alanda oluşmuş bir çökme olduğu kanaatindeyiz. Vatandaşlarımız için de bir tehlike arz etmiyor. Islah çalışması yürütülmesi, kapatılması ya da drenajın açılarak ana hatta bağlanması lazım. Bu şekilde vatandaşlarımız için bir tehlike oluşturmayacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),

Kaynak: DHA

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