Bingöl\'de firari hükümlüler yakalandı

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Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kesinleşmiş 7.5 yıl hapis cezası bulunan Y.G ve 3 yıl 7 ay hapis cezası olan Y.D'nin yerini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Y.G. ve Y.D. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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