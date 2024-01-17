 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bingöl'de firari hükümlüler yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de firari hükümlüler yakalandı

Bingöl'de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. Y.G. ve Y.D. isimli hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bingöl\'de firari hükümlüler yakalandı
17.01.2024 - 16:53,  Güncelleme: 16:54
Abone Ol

Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kesinleşmiş 7.5 yıl hapis cezası bulunan Y.G ve 3 yıl 7 ay hapis cezası olan Y.D'nin yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Y.G. ve Y.D. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bingöl, JASAT, Güvenlik, Yakalama, Ceza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de firari hükümlüler yakalandı - Son Dakika


17:50
Gaziantep FK, Bodrum FK'yı mağlup ederek tur atladı Gaziantep FK, Bodrum FK'yı mağlup ederek tur atladı
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu

Son Dakika
17:50 Gaziantep FK, Bodrum FK'yı mağlup ederek tur atladı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:50 "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik davada istenen cezalar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 17:59:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de firari hükümlüler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement