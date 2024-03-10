Bingöl'de görme engelli gence maç anlatan polis memuru gönülleri fethetti

Bingöl'de yürekleri ısıtan olay: Polis memuru, görme engelli gence maçı anbean anlattı
BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde oynanan BAL ligi karşılamasında bir polis memuru, görme engelli gence maçı anbean anlattı. Polis memuru bu hareketiyle gönülleri fethetti.
Bingöl'ün Genç ilçesinde Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig 11. Grup müsabakalarından Yeni Genç Muratspor ve Yozgat Belediyesi Bozokspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Yeni Genç Muratspor'un 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken, maç renkli görüntülere de sahne oldu.
Yeni Genç Muratspor'un görme engelli taraftarı Recep Savar, maçı takip etmek için stadyuma geldi. Savar'ın görme engelli olduğunu fark eden Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Düzgün Sürücü, görme engelli Recep Savar'a maçı anbean anlattı. O anlar ise cep telefonuyla kayıt altına alındı. Polis memurunun bu hareketi gönüllere dokundu.
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Muş'ta rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir, teravih ve mukabeleyle Ramazan ayını süsleyeceklerini belirtti.
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Muş BESK, evinde Kardemir Karabük Tekerlekli Basketbol takımını 52-50 mağlup etti. Ancak, galibiyete rağmen Muş BESK, alt lige düşmekten kurtulamadı. Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü başkanı Bedri Korkmaz, galibiyetlerin ardından destek verenlere teşekkür etti.
Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazanın ilk teravih namazı Ankara'daki camilerde kılındı. Teravih namazı öncesi ülke genelindeki camilerin minareleri ışıklandırıldı, bazı camilere 'Dua ibadetin özüdür', 'En güzel nasihat iyi örnek olmaktır' yazılı mahyalar asıldı. Yatsı namazı vaktinin gelmesiyle ramazanın ilk teravih namazını eda etmek isteyen başkentliler Hacı Bayram-ı Veli, Melike Hatun, Kocatepe ve Beştepe Millet başta olmak üzere camilere geldi. Ramazan coşkusunu aileleriyle yaşayan çocuklar da camilerde salavatlara eşlik etti.
Trendyol 1. Lig 26. hafta karşılaşmasında Kocaelispor'un evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçta yaşanan olayları eleştirirken, Tuzlaspor'un teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık ise takımının mücadelesini övdü.
Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına, Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlanan 'Dünyada bir yolcu gibi ol' yazılı mahya asıldı. Mahya, akşam ezanıyla yakılarak 15 gün boyunca birlik mesajı verecek ve Ramazan'ın kalan günlerinde farklı bir mahya minareleri süsleyecek.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da, Ramazan ayının ilk teravih namazı camileri dolduran vatandaşlar tarafından kılındı. Teravih namazında depremde hayatını kaybedenler ve Gazze için dua edildi.
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'daki camilerde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Antalya'da Muratpaşa Camisi'nde cemaat namaz sonrası dua etti. Isparta'da Mimar Sinan Camisi'nde vaaz verildi ve dua edildi. Burdur'da Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Bodrum'da Tepecik Camisi'ne gelenler de ilk teravih namazını kıldı.
11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi Şehzadeler Şehri Amasya'da mahya yakılması ve dualarla karşılandı. Vatandaşlar marşlar eşliğinde yürüyüş yaparak Ramazan ayına kavuşmanın coşkusunu yaşadı.
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, freni tutmayınca sürücünün el frenini çekmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
İzmir'de vatandaşlar Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Vatandaşlar Ramazan ayına erişmenin sevincini yaşarken, Filistin halkı için de dua edeceklerini söyledi. İzmir Hisar Camii'ne gelen vatandaşlar, önce din görevlileri tarafından Ramazan ayının önemini anlatan vaazı dinledi ve ardından ilk teravih namazını kıldı. Ayrıca, vatandaşlar Filistin halkı için dua etmeyi de ihmal etmedi.
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