Bingöl'de Hırsızlık Operasyonu: 2 Tutuklama

BİNGÖL'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda otomobil hırsızlığı yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kent merkezinde 2 farklı günde çalınan araçların arızalı halde terk edildiği ihbarları üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada, hırsızlık yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1'i adli kontrol kararıyla diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Çalınan araçlar sahiplerine teslim edilirken, şüphelilere ayrıca 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan toplamda 56 bin 31 TL idari para cezası uygulandı.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL Kamera: BİNGÖL,