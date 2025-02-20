Bingöl'de Kar Nedeniyle Okullara Ara

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Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle 5 ilçe, 1 belde ve 1 köyde tüm okullarda, kent merkezi, Genç ve Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyündeki tüm okullarda, kent merkezi, Genç ve Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.