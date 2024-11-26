Bingöl'de Kar Nedeniyle Okullara Tatil

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Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı ilçesinde taşımalı eğitime, Yedisu ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yedisu ile Adaklı ilçelerinde olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Yedisu ilçesinde tüm okullar 26 Kasım Salı günü tatil edildi.

Adaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.