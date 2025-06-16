Bingöl'de Kırsal Alanda Yangın!

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Yayla köyü kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yayla köyü kırsalında, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye Genç Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 2 itfaiye aracı, 5 orman yangın söndürme aracı ve 15 personel katıldı. Çevredekilerin de yardımıyla yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
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