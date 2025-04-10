Bingöl'de Nisan'da Kar Sürprizi

Bingöl'de Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesi, nisan ayında kar sürprizi ile karşılaştı. Lapa lapa yağan kara en çok çocuklar sevindi.

Meteorolojinin şiddetli rüzgar ve dolu uyarısı yaptığı Karlıova ilçesinde lapa lapa kar yağdı. Nisan ayında 4 mevsimi bir günde yaşayan ilçede vatandaşlar, yağan kar nedeni ile neye uğradıklarını şaşırdı. Kar yağışına en çok çocuklar sevinirken, yetkililer meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.