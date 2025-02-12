Bingöl'de Okullara Kar Tatili - Son Dakika
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Bingöl'de Okullara Kar Tatili

Bingöl'de kar nedeniyle tüm okullar bir gün tatil edildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli.

12.02.2025 21:19
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Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle yarın kent genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünce 13 Şubat Perşembe günü sabah erken saatlerden itibaren Bingöl genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiği yönünde uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın okulların tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Okullara Kar Tatili - Son Dakika

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