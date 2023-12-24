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Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil - Son Dakika
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Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil

Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki tüm okullar ile Yedisu ve Adaklı ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi. Kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle alınan kararla birlikte hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Bingöl\'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil
24.12.2023 - 23:59,
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Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kiğı ilçesindeki tüm okullarda, Yedisu ve Adaklı ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 3 ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla Kiğı ilçesinde yarın eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, Yedisu ile Adaklı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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