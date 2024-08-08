Bingöl\'de orman yangını kontrol altına alındı

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Türkiye\'nin yanı başında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

(BİNGÖL)- Bingöl'ün Genç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin dokuz saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Genç ilçesine bağlı Çamlıyurt köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Bingöl Belediyesi, Genç Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdaresi ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dört arazöz, iki ilk müdahale aracı, üç itfaiye aracı, iki su tankeri ve beş iş makinesiyle yaklaşık dokuz saat süren müdahalenin ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.