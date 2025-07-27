Bingöl\'de Orman Yangını Söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Tarlabaşı köyüne bağlı Yağmurlu mezrasındaki meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
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