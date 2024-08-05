Bingöl\'de Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 6 Yaralı

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BİNGÖL'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile kamyonun çarpıştığı ve 1'i bebek 6 kişinin yaralandığı kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Bingöl- Elazığ kara yolu Zeki Ergezen Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 M 0034 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile 27 ANE 765 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada araçlardaki 1'i bebek 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme sürerken, kaza anı otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun çarptığı otobüsteki yolcuların savrulduğu, ardından dışarı çıktığı görüldü.