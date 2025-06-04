Bingöl'de Şampiyon Boğa Satışta - Son Dakika
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Bingöl'de Şampiyon Boğa Satışta

Bingöl\'de Şampiyon Boğa Satışta
04.06.2025 11:12
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Bingöl'de besici Burhan Abant, 1 ton 300 kilo ağırlığında 'Şampiyon' boğasını 250 bin TL'ye satıyor.

BİNGÖL'de besici Burhan Abant'ın Kurban Bayramı için Canlı Hayvan Pazarı'na getirdiği yaklaşık 1 ton 300 kilo ağırlığındaki boğası 'Şampiyon', alıcısını bekliyor. Şampiyon'u yaylada doğal besinlerle beslediğini belirten Abant, "Büyük emekle bu hayvanlarımızı besleyerek bu hale getirdik. Her yıl yaylaya gidip, hayvanlarımızı orada doğal ortamda besliyoruz. Şampiyon isimli hayvanımız yaklaşık 1 ton 300 kilo civarındadır. Bu hayvanların fiyatları 200 bin ile 250 bin TL arasında değişmektedir" dedi.

Kentte Kurban Bayramı için besiciler, hayvanlarını Bingöl Belediyesi tarafından yeni çevre yolu kenarında kurulan Canlı Hayvan Pazarı'na getirmeye başladı. Canlı Hayvan Pazarı Müdürü Sami Kaysadu, pazar hareketliliğinin geçen yıla oranla düşük olduğunu ancak son günlere yaklaştıkça arttığını belirterek, "Geçen yıla kıyasla bu sene satışlarda bir miktar düşüş gözlemliyoruz. Özellikle yarından itibaren satışların daha da artmasını bekliyoruz. Bingöl halkı genellikle küçükbaş kurbanlıklara daha fazla ilgi gösteriyor. Batı illerine kıyasla fiyatlarımız daha uygun. Küçükbaş hayvan fiyatları 10 bin ile 20 bin TL arasında, büyükbaş hayvanlar ise 100 bin ile 250 bin TL arasında değişiyor. Tabii bu fiyatlar hayvanların kilosuna göre farklılık gösteriyor. Temennimiz hem alıcının hem de satıcının memnun kalacağı bir kurban pazarı olmasıdır. Şimdiden herkesin kurbanı kabul olsun, hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

'FİYATLARIMIZ UYGUNDUR'

Yaklaşık 1 ton 300 kilo ağırlığındaki boğasını 250 bin liraya satışa sunan besici Burhan Abant, "Şampiyon adını verdiğim tosunumu satış pazarına getirdim. 20 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Bin bir emekle bu hayvanlarımızı besleyerek bu hale getirdik. Her yıl yaylaya gidip, hayvanlarımızı orada doğal ortamda besliyoruz. Şampiyon isimli tosunumuz yaklaşık 1 ton 300 kilo civarındadır. Şu an alıcılarını bekliyoruz. Başka tosunlarımız da var. Fiyatları 200 bin ile 250 bin TL arasında değişmektedir. Hayvanlarımızı canlı kilo üzerinden de satabiliyoruz. Fiyatlarımız oldukça uygundur. Şampiyon 'un alıcısını bekliyoruz" diye konuştu.

Besici Musa Keserci ise pazarın sakin geçtiğini ancak hareketliliğin artmasını beklediklerini ifade ederek, "Hayvanları pazara getirdim, hepsi kurbanlık. Maalesef şu an durumumuz pek iyi değil. Geçen sene Kayseri'de bayrama bir hafta 10 gün kala pazar ana baba günü gibiydi. Ama maalesef burada öyle bir hareketlilik yok. Yine de umutluyuz, burada da kalabalık olmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Ekonomi, Kurban, Bingöl, Güncel, Tarım, Yaşam, Abant, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Şampiyon Boğa Satışta - Son Dakika

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