Bingöl'de Solunum Sıkıntısı Yaşayan Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaylada solunum sıkıntısı yaşayan 80 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğuyeli köyündeki yaylada genel vücut ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşayan T.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye Sağlık Bakanlığının koordinasyonuyla ambulans helikopter yönlendirildi.

Ekiplerce ambulans helikoptere alınan hasta, Bingöl Devlet Hastanesi'ne nakledildi.