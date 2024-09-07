Bingöl\'de Sözleşmeli Çiftçilikle Mısır Hasadı

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BİNGÖL'de sözleşmeli çiftçilik kapsamında ekimi yapılan silajlık mısır hasadında konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, "Sözleşmeli çiftçilik modeli, hem üreticiye hem de alıcıya kazanç sağlayan bir sistem. Öncelikle ne kadar üreteceğinizi, ne üreteceğinizi, kime satacağınızı ve hangi fiyattan satacağınızı en baştan biliyorsunuz" dedi.

Merkeze bağlı Kültür Mahallesi Aftor Mevkii'nde, sözleşmeli çiftçilik kapsamında ekilen silajlık mısır hasadı gerçekleştirildi. Vali Ahmet Hamdi Usta, çiftçilerle bir araya gelerek üretim süreci hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Usta, sözleşmeli çiftçilik modelinin üreticiye ve alıcıya kazanç sağladığını ifade ederek, " Bingöl'de sözleşmeli çiftçilik modeli kapsamında üretim yapan bir çiftçimizin yanındayız. Şu anda burada bir hasada başladık. Bu uygulama, gerçekten Bingöl'ün ve Bingöl çiftçilerinin geleceğini açan bir adım. Sözleşmeli çiftçilik modeli, hem üreticiye hem de alıcıya kazanç sağlayan bir sistem. Nasıl işliyor? Öncelikle ne kadar üreteceğinizi, ne üreteceğinizi, kime satacağınızı ve hangi fiyattan satacağınızı en baştan biliyorsunuz. Bu da üreticiye büyük bir güvence sağlıyor" dedi.

'ÜRETİMİMİZ 128 BİN TONA ÇIKTI'

29 Ağustos'ta açıklanan yeni teşvik paketine göre mısır üretiminde dekar başına 914 lira destek verileceğini de belirten Vali Usta, "İlimizde, süt ve hayvancılık üzerine faaliyet gösteren bir entegre tesis açıldı ve bu tesis, sözleşmeli çiftçilik modelini geliştiren bir sistem haline geldi. 2024 yılında bu tesis, 13 köyde 252 üreticiyle 12 bin dekar alanda sözleşmeli silajlık mısır üretimi yaptı. Tesis, 2024 yılı itibarıyla bu üretimin tamamını alacak; ayrıca, yonca üretiminin yüzde 20'sini de bölgemizden karşılıyor. Dekar başına 5,5 ton silajlık mısır üretimi yapılacağını düşündüğümüzde, 12 bin dekar alandan önemli bir alım yapılacak. Bu, çiftçimize yaklaşık 160 milyon liralık bir gelir artışı anlamına geliyor, yani doğrudan bir parasal destek sağlanıyor. Geçen hafta da yine tarımsal makinelerle çiftçimizi desteklediğimiz gibi, modern makine parkımız ve biçme makinelerimizle çiftçimizin yanında olduk. Son yıllarda dekar başına üretimimiz 9,2 hektar artış göstererek, 14 bin tondan 128 bin tona çıktı. Bu da çiftçimizin önünü açan önemli bir gelişme. 29 Ağustos'ta yeni teşvik paketimiz açıklandı. Bu program kapsamında dekar başına mısır üretimi için 914 lira destek verilecek. Geçen yıl bu destek 415 lira civarındaydı. Bu büyük artış, çiftçimize devletin verdiği önemi gösteriyor. Zamanla bu çiftçilik modelinin tüm Bingöl'e yayılacağını ve Bingöl için önemli bir sektör haline geleceğini düşünüyorum. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya ve bölgesel kalkınma adına buraya yatırımlar getiren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a teşekkürlerimizi sunuyorum. Ayrıca, tüm bu projelerin hayata geçmesinde bize büyük destek sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bingöl'e yönelik pozitif katkıları olmasa, bu gelişmeler mümkün olamazdı. Güvenlik ortamı sağlandıkça, tarım ve hayvancılığın Bingöl'ün kalkınmasında öncü bir sektör olacağına inanıyorum. Çiftçilerimize ve üreticilerimize bu yeni hasadın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,