Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bingöl- Muş Bulvarı'nda, Mahsum Ö'nün kullandığı 12 ACH 608 plakalı otomobil ile Sefa Feyzi B. idaresindeki 12 AY 919 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Refüjdeki demirleri aşarak karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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