Bingöl\'de Uyuşturucu ile Mücadele Etkinliği

Bingöl'de "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yeşilay tarafından organize edilen etkinlik Karşıyaka Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, voleybol, futbol, satranç ve masa tenisi gibi sportif müsabakalar yapıldı.

Etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü, Yeşilay ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü de açtıkları stantlarda vatandaşları bilgilendirdi.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Zülküf Koçinkağ, Denetimli Serbestlik Müdürü Nasır Göktaş, Yeşilay Bingöl Şube gönülleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.