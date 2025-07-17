Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1520 kök Hint keneviri ile 4 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Genç ilçesi kırsalında çalışma yürüttü.
Ekipler, 4 farklı noktada yaptıkları aramada, toplam 1520 kök Hint keneviri ile 4 bin kök skunk bitkisi ele geçirdi.
Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.
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