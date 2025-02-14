Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Bingöl'de düzenlenen operasyonda 24 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 24 kilo 900 gram skunk ve 103,3 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.