Bingöl\'de Yılan Çadıra Girdi

Bingöl'ün Genç ilçesinde çiftçilerin kaldığı çadıra giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sürekli köyü mevkisinde karpuz tarlasındaki çadırlarına yılan girdiğini fark eden çiftçiler, Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin incelemesi sonucu çadırda bulunan yılan, uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
İtfaiye ekipleri yılanı doğaya saldı.
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