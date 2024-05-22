Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Ekip Sayısını Artırarak Asayiş ve Güven Ortamına Katkı Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Ekip Sayısını Artırarak Asayiş ve Güven Ortamına Katkı Sunuyor

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Ekip Sayısını Artırarak Asayiş ve Güven Ortamına Katkı Sunuyor

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güven ortamına katkı sunmak amacıyla 5 yeni araç alarak ekip sayısını 71'e yükseltti. Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda araçları inceledi ve emniyet mensuplarının modern araçlarla donatılmasının önemini vurguladı. Usta, bugün hizmete alınan araçlarla birlikte kent genelinde ekip sayısının 71'e ulaştığını ve 2 radarla da hizmet vereceklerini belirtti. Emniyet Müdürlüğü, Bingöl'ü daha ileriye taşımak için emniyet ve jandarmayla büyük çalışmalar içerisinde olduğunu ifade etti.

22.05.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Emniyet Müdürlüğünce, kentte asayiş ve güven ortamına katkı sunması amacıyla 5 yeni araç alınarak ekip sayısı 71'e yükseltildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, araçları inceledi.

Usta, programda yaptığı konuşmada, emniyet mensuplarının gelişen ve değişen şartlara ayak uydurabilmesi, görevlerini daha etkin, verimli yapabilmeleri için modern araçlarla donatılmalarının, teknolojik altyapılarının desteklenmesinin önem taşıdığını söyledi.

Kentte göreve başladığında 44 ekip ve 1 radarın bulunduğunu belirten Usta, bugün hizmete alınan araçlarla kent genelinde ekip sayısının 71'e ulaştığını, 2 radarla da hizmet vereceklerini bildirdi.

Emniyet, asayiş açısından Bingöl'ü daha ileriye taşımak için emniyet ve jandarmayla çok büyük çalışmalar içerisinde olduklarını belirten Usta, "Bu yaptığımız hizmetlerde emniyetteki ve jandarmadaki çalışma arkadaşlarımızın büyük özverisi, fedakarlığı var." dedi.

Kurban kesilmesi ve dua edilmesinin ardından ekipler, yeni araçlarıyla hizmete başladı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, emniyet müdür yardımcıları ve personeller katıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hamdi Usta, Jandarma, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Ekip Sayısını Artırarak Asayiş ve Güven Ortamına Katkı Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 11:30:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Ekip Sayısını Artırarak Asayiş ve Güven Ortamına Katkı Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement