Bingöl\'ün Solhan ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Devrilen yolcu otobüsünde 14 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FA 2698 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Solhan kara yolunun Yüzen Adalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.
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