Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama Merkezinde Hayvansal Ürünler Üretilecek

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Tarımsal uygulama merkezinde hayvansal ürünler elde edilecek

BİNGÖL - Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde hayvansal ürünlerin elde edilmesi için ilk adım atıldı. Büyükbaş hayvanların getirildiği merkezde, hem süt ve süt ürünlerinin üretimi yapılacak hem de akademisyenler ile öğrenciler için uygulama alanı olacak.

Bingöl Üniversitesi "Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma" alanında arı ürünlerinden sonra diğer hayvansal ürünlerde de üretime geçmek için de önemli bir adım attı. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde kurulan çiftliğe 5 gebe büyükbaş hayvan getirilerek süt ve süt ürünleri elde etmek için çalışmalara başlandı. Büyükbaş hayvanlarının yanı sıra küçükbaş hayvanlarının da getirileceği merkezde, süt ve süt ürünleri elde edilecek ve belirli bir aşamadan sonra arı ürünleri gibi satışına başlanacak.

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulunan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, getirilen hayvanların şuan için bir adım olduğunu belirtti. Çapak, "Burası bizim üniversitemizin çiftlik alanı. Arı, arı ürünleriyle ilgili eper bir mesafe kat ettik, şimdi de biraz alanı büyütüyoruz, çerçeveyi büyütüyoruz. Büyükbaş hayvandan başladık. İlk etapta 5 mondofon aldık, bunlar gebe hayvanlar, inşallah yakın zamanda yavrulayacaklar ve bunların sayısı 10'a çıkmış olacak. Başlangıç için bir adım, bundan sonraki süreçte hem bunların sayısını arttıracağız hem de bunlardan farklı ürünler elde etmeye çalışacağız. Elazığ yol kenarında bir tanıtım ofisimiz var. Orada arı, arı ürünlerinden elde ettiğimiz ürünleri sergiliyoruz, satışını yapıyoruz. Allah nasip ederse bu hayvanlardan da elde edeceğimiz hem sütü hem peyniri hem de diğer hayvansal ürünleri bir şekilde oralara koyma ve arzu edenlere de oradan satış yapmak istiyoruz. Hedefimiz büyükbaş hayvanla yetinmek değil, önümüzdeki günlerde küçükbaş hayvanlara da el atacağız. İnşallah koyun ve keçilerden de başlangıç için getireceğiz. Alanımız geniş 750 dönümlük bir alan, burada hem küçükbaş hem de büyükbaşla ilgili çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bir de tabi alan büyük olduğu için kanatlı hayvanlara da ağırlık vereceğiz" dedi.

Ziraat ve veteriner fakültesi öğrencilerinin de buradan yararlanacağının altını çizen Prof. Dr. Çapak, "Burası aynı zamanda bir uygulama alanı olacak. Çünkü Ziraat ve veteriner fakültemiz mevcut. Öğrencilerimiz gelecekler, gidecekler, bakacaklar. Bu alanla ilgili tecrübe edinecekler. Aynı zamanda hocalarımız da belki bu alanda akademik çalışmalarını yürütürken bu oluşturulan ortamdan istifade etmiş olacaklar. Birçok boyutu var bunun. Bölgesel Kalkınmada Tarım ve Havza'nın bir parçası aslında" şeklinde konuştu.