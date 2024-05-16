Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde Büyükbaş Hayvan Çiftliği Kuruldu - Son Dakika
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Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde Büyükbaş Hayvan Çiftliği Kuruldu

Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde Büyükbaş Hayvan Çiftliği Kuruldu

Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde büyükbaş hayvanlarla süt ve ürünlerinin elde edilmesi için çalışmalar başladı. Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, çiftliğe getirilen 5 büyükbaş gebe hayvanın sadece bir adım olduğunu belirtti. Çiftlikte elde edilecek ürünlerin satışının yapılması hedefleniyor. Ayrıca, tarımsal uygulama alanı olarak kullanılacak merkezde Ziraat ve Veteriner Fakültesi öğrencileri de tecrübe edinecekler.

16.05.2024 13:33
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Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde kurulan çiftliğe getirilen büyükbaş hayvanlarla süt ve ürünlerinin elde edilmesi için çalışma başladı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, gazetecilere, çiftliğe getirdikleri 5 büyükbaş gebe hayvanların şu an için bir adım olduğunu söyledi.

Arı, arı ürünleriyle ilgili önemli mesafe kat ettiklerini dile getiren Çapak, bu alanı genişletmek yeni çalışmalar yaptıklarını belirtti.

İlk etapta montofon ırkı 5 büyükbaş aldıklarını anlatan Çapak, şöyle konuştu:

"Hayvanlar, inşallah yakın zamanda yavrulayacaklar ve bunların sayısı 10'a çıkmış olacak. Bundan sonraki süreçte hem bunların sayısını artıracağız hem de farklı ürünler elde etmeye çalışacağız. Elazığ yol kenarında bir tanıtım ofisimiz var. Orada arı, arı ürünlerinden elde ettiğimiz ürünleri sergiliyoruz, satışını yapıyoruz. Allah nasip ederse bu hayvanlardan da elde edeceğimiz sütü, peyniri ve diğer hayvansal ürünlerinin satışını yapmak istiyoruz. Hedefimiz büyükbaş hayvanla yetinmek değil, önümüzdeki günlerde küçükbaş hayvanlar da alacağız."

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin 750 dönümlük bir alan olduğunu kaydeden Çapak, "Alan büyük olduğu için kanatlı hayvanlara da ağırlık vereceğiz. Ziraat ve Veteriner Fakültesi öğrencileri de buradan yararlanacak. Burası aynı zamanda bir uygulama alanı olacak. Öğrencilerimiz bu alanla ilgili tecrübe edinecekler. Aynı zamanda hocalarımız da belki bu alanda akademik çalışmalarını yürütürken bu oluşturulan ortamdan istifade etmiş olacaklar. Bölgesel kalkınma da tarım ve havzanın bir parçası aslında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde Büyükbaş Hayvan Çiftliği Kuruldu - Son Dakika

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