Bingöl ve Elazığ'da Eğitime Ara

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(BİNGÖL) - Bingöl ve Elazığ'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretimine bir gün ara verildiği duyuruldu.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre 13 Şubat Perşembe günü sabahın erken saatlerinden kent genelinde kuvvetli kar yağışının beklenildiği belirtilerek, bu nedenle eğitime bir gün ara verildiğini bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Bingöl merkez ve ilçelerinin tamamında her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinli sayılacaklardır."

Elazığ Valisi Hatipoğlu: "Eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirterek, "Sevgili öğrenciler; Mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Lütfen kitap okumayı ve derslerinize çalışmayı ihmal etmeyin. Ayrıca malul, engelli çalışanlarımız ile hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.