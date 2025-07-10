Bipolar Zirvesi İstanbul\'da Gerçekleşti

Duygudurum Vakfınca (DUVAK) düzenlenen Bipolar Zirvesi Master Akademi 2025, Amerika ve Avrupa'daki 12 ülkeden 27 bilim insanını İstanbul'da bir araya getirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 5-6 Temmuz'da İTÜ Taşkışla'da düzenlenen zirvede, bipolar bozukluk ile metabolizma ilişkisi, lityum tedavisinin güncel boyutları, gebelik ve emzirme döneminde güvenli psikiyatri, TMS ve modern EKT uygulamaları, genetik belirteçler ve kişiye özel tedavi, bipolar II'nin tanı ve tedavisindeki yeni paradigmalar gibi konular ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Duygudurum Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Yıldız, amaçlarının yalnızca bilim üretmek değil genç kuşaklara yol göstermek ve bilgiye erişim kapılarını açmak olduğunu kaydetti.

Yıldız, genç, taze, öğrenmeye açık ve istekli beyinler için bu tür organizasyonların çok değerli olduğunu aktardı.

Bipolar bozukluğun temel ilacı olan lityumun neden bazı hastalarda işe yarayıp bazılarında yaramadığını araştıran "R-LiNK" adlı Avrupa projesini yöneten Paris Üniversitesinden Prof. Dr. Frank Bellivier ise çığır açan bulguların eşiğinde olduklarını belirterek, "Kan ve nörogörüntüleme biyobelirteçleri toplayarak kimin lityuma yanıt vereceğini öngörmeye çalışıyoruz. Veri toplama bitti, analizler sürüyor. İstanbul'daki bir Türk merkezi de projenin bir sonraki aşamasına katılacak." ifadelerini kullandı.

Zirveye, Amerika ve Avrupa'daki 12 ülkeden 27 bilim insanı katıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılara Oxford Üniversitesi onaylı Türkçe Bipolar kitabı, uluslararası anlam ve geçerlilik arz eden özel katılım sertifikası takdim edildi.