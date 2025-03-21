Birçok İlde Ekrem İmamoğlu İçin Destek Eylemi Düzenlendi.. İl İl Yaşananlar Şöyle

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte belediye yöneticileri ve iş insanlarının gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar sürüyor. Birçok ilde vatandaşlar yaşananlara sokaklarda tepki gösterdi. İşte il il yaşananlar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltılar yurtta tepkiyle karşılandı.

Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından provokatif paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 261 şüpheli hesap yöneticisinin belirlendiğini ve 37 kişinin yakalandığını duyurdu.

CHP'li 47 eski milletvekili, İmamoğlu'nun gözaltına alınması, CHP'li belediyelere ve muhalefete yönelik baskılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Son dönemde yaşanan gelişmeler, Türkiye'de demokrasi ve hukuk devleti politikalarından hızla uzaklaşmaya başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya basınında da gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Haberlerde gözaltı sonrası gerçekleşen eylemler ve ekonomik dalgalanmaya dikkat çekildi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sesimizi çıkarmak günü gelmiştir. Bu topraklarda 'bana dokunmayan yılan bin yaşasın' diye bir söz olmaz, olmamalı. Herkesin 'bana dokunmayan yılan dahi, bu topraklarda barınamaz' diyerek sesini yükseltmesini diliyorum. Milletimiz büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu'nun açıklamasının ardından birçok ilde destek eylemleri gerçekleşti.

İstanbul

İstanbul'da binlerce yurttaş Saraçhane'ye akın etti. Eylemlerde, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atılırken, "Bugün susarsan yarın sustururlar", "Seni cumhurbaşkanı yapacağız" dövizleri açıldı.

Yapılan çağrının ardından Saraçhane'de düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün milletin iradesi bir yargı darbesiyle elinden alınmak istenmektedir. İstanbulluların tam 3 kez seçtiği, emanet ettikleri Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbe girişimi, milli iradeye yapılan darbe girişimidir! Erdoğan, İmamoğlu'nun aday olmasından korkuyor, o yüzden mi gözaltına aldık diyecekler?" dedi.

Öte yandan, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Ünivertesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Galasatasaray Üniversitesi öğrencileri kampüslerinde ve sokaklarında yaşanan gözaltılara tepki gösterdi. Öğrencilere biber gazı ile müdahale edildi.

Ankara

CHP Ankara İl Başkanlığı'nın çağrısıyla yurttaşlar Güvenpark'ta bir araya geldi. CHP'li milletvekilleri TBMM'den Birinci Meclis'e yürüyüş gerçekleştirdi. Güvenpark'ta bir araya gelen yurttaşlar ile Dikmen'den yürüyüş başlatan yurttaşlar da Birinci Meclis'e yürüdü. Birinci meclis önünden İmamoğlu'na destek mesajları paylaşıldı.

Öte yandan, ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencileri kampüslerde ses yükseltti. Daha sonra öğrenciler, ODTÜ'de birleşti. Protestolarda zaman zaman gerginlikler yaşandı. Öğrencilere polis müdahalesi gerçekleşti. Protestolara destek vermek için ODTÜ'ye gelen CHP'li vekiller de polisin bibergazlı, TOMA'lı müdahalesi sırasında etkilendi.

İzmir

İzmir'de de yurttaşlar sokaklara inerek tepkilerini gösterdi. Protestolar kapsamında, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de seslerini duyurmak için alanlara indi. Öğrenciler, polis barikatını aşarak Şirinyer'e doğru yürüdü. Burada da öğrenciler polis müdahalesine maruz kaldı.

Trabzon

İmamoğlu'nun gözaltına alınması, memleketi Trabzon'da yürüyüş yapılarak protesto edildi.

Rize

Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte, "Demokrasi" ve "Adalet" yazılı tabut taşındı

Kırıkkale

CHP Kırıkkale İl Başkanlığı, parti binası önünde kar yağışı altında İmamoğlu'na destek yürüyüşü düzenledi. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın da katıldığı etkinliğe, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Kızık ve çok sayıda yurttaş katıldı. Yapılan yürüyüşün ardından yüzlerce kişi hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliği Hitabesini okudu.

Manisa

CHP Manisa İl Başkanlığı, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki olarak alanlara indi. İmamoğlu'na destek için binlerce vatandaş sloganlar eşliğinde Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Aydın

CHP Aydın İl Başkanlığı'nın düzenlediği etkinliğe katılan binlerce kişi, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. Dövizler taşıyarak sloganlar atan kalabalık, İmamoğlu'na destek vererek yürüyüş gerçekleştirdi.

Ordu

CHP Ordu İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla Altınordu ilçesinde "Demokrasi ve Adalet" temalı bir yürüyüş düzenledi.

Konya

Konya'da yurttaşlar sokaklarda yürüyüş düzenleyerek gözaltılara tepki gösterdi. Yürüyüş sırasında "Diplomasız Erdoğan", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları atıldı.

Bursa

Bursa'da yurttaşlar, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. Ekrem Başkan, bu milletin sevgisini, desteğini ve güvenini kazanmış bir liderdir" dedi.

Malatya

CHP Malatya İl Başkanlığı, il binası önünde demokrasi nöbetini sürdürüyor. Demokrasi nöbetine, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş destek verdi.

Amasya

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı Amasya'da protesto eylemi düzenlendi. Amasya'da çok sayıda yurttaş Yavuz Selim Meydanı'nda toplandı. Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşların yoğun olarak katılım sağladığı alanda demokrasi ve adalet vurgusu yapıldı.

Karabük

İmamoğlu'nun gözaltına alınması Karabük'te oturma eylemi yapılarak protesto edildi.

Giresun

Atatürk Meydanı'nda toplanan Giresunlular, sağanak yağmur altında gözaltıları protesto etti.

Van

Van Emek ve Demokrasi Platformu, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. "Darbelere karşı halk iradesini savunuyoruz" yazılı döviz açıldı.

Sakarya

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Sakarya İl Başkanlığı tarafından "demokrasi yürüyüşü" düzenlendi. Bosna Caddesi'nden başlayıp Çark Caddesi'nde devam eden yürüyüşün Dar Sokak kısmında çevik kuvvet ile yürüyüşe katılanlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yürüyüş, Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması ile son buldu.

Aksaray

CHP Aksaray Gençlik Kolları, protesto düzenledi. CHP Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Kerem Anuf, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaparak, " 23 Mart'ta, halkın umudunu büyütmek için Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkacağız. Önce 23 Mart'ta Aksaray'daki tüm genç üyelerimizi sandığa taşıyacağız" dedi.

Artvin

İmamoğlu'nun gözaltına alınması Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, "Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz" dedi.