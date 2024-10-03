Birecik'te Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Birecik'te Firari Hükümlü Yakalandı

28 yıl 1 ay 8 gün hapsi bulunan firari İ.H.B. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

03.10.2024 14:17
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında 28 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce, "Hırsızlık" ve "Tutuklunun Kaçması" suçlarından 28 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.B. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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