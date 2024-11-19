Birecik'te Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce, çeşitli suçlardan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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