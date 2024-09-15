Birecik'te Taziye Evinde Hırsızlık

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde taziye evinde hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Meydan Mahallesi'nde bulunan bir taziye evinde malzeme çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla hırsızlık zanlısı M.G. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Çalınan malzemeler ise taziye evine teslim edildi.
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