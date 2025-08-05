Bisiklet Hakkı İçin Pankart Açtılar

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla yamaç paraşüt uçuşunun ardından "Sağ şerit bisikletlinin yasal hakkı" yazılı pankart açtı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metredeki pistine çıkan Karaca, hazırlıkların ardından yamaç paraşütü pilotu eşliğinde uçuş yaptı. Belcekız sahiline inen Karaca, "Sağ şerit bisikletlinin yasal hakkı" yazılı pankart açtı.

Belcekız sahilinde, nisan ayında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden bisikletli Özgür Alkan'ın ailesi de yer aldı. Aile üyelerince de "Özgür Alkan ve İlker Muallim için adalet istiyoruz" yazılı pankart açıldı.

Karaca, yaptığı açıklamada, trafikte bisikletliler en sağ şeridi kullanma hakkına sahip olduğunu söyledi. Karaca, etkinlikle bu hakkı hem hatırlatmak hem de yaşatmak istediklerini kaydetti.

Olay

Fethiye- Muğla kara yolunda Ali T. idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, 17 Nisan'da Göcek mevkisinde aynı yönde giden bisikletlilere çarpmış, yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Alkan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Yaralı İlker Muallim (42) ise 15 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

Kaza yapan otomobil sürücüsü de tutuklanmıştı.