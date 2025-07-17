Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Başakşehir'de bisiklet çalarken polis ekiplerince fark edilen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayaşehir Mahallesi'nde dün parka gelen kişi, bisiklet çalmaya çalıştı. Bu sırada bölgede bulunan polis ekiplerinin yanına yaklaştığı şüpheli, fark edildiğini anlayınca koşarak kaçmaya başladı.

Şüpheli, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrolde, şüpheli A.M'nin benzer suçlardan 15 kaydı, hakkında "hırsızlık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve cezaevinden kaçtığı anlaşıldı.

Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin polis ekiplerince kovalama sonucu yakalanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.