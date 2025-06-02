Bişkek'te Yesevi Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Bişkek'te Yesevi Paneli Düzenlendi

Bişkek\'te Yesevi Paneli Düzenlendi
02.06.2025 19:32
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KTMÜ, 'Yesevi Yolu ve Mirası' panelinde Ahmet Yesevi'nin etkilerini ele aldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" paneli düzenlendi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde sürdürülen "Yesevi Yolu ve Mirası" adlı projeye, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) destek oldu.

Manas Üniversitesinin Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Türk dünyasının manevi lideri olarak nitelendirilen "Hoca Ahmed Yesevi"yi konu alan panel ile Türk dünyasının gönül coğrafyasını Ahmet Yesevi'nin irfan mirası etrafında yeniden anlamlandırma ve bütünleştirme amaçlandı.

Ahmet Yesevi'nin Orta Asya'daki etkisi, çağdaş Türk dünyasındaki yansımaları ve manevi mirasının genç kuşaklara aktarılmasının ele alındığı panelin açılış konuşmasını, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Aşık yaptı.

Üniversitedeki "Ahmet Yesevi'nin Kırgızistan'daki Manevi Mirası ve Etkileri" başlıklı panelin moderatörlüğünü Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sadullah Gülten gerçekleştirdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden, Prof. Dr. Haşim Şahin "Hoca Ahmed Yesevi ve Türk Dünyası", Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu "Türk Şuubiye Hareketi ve Ahmet Yesevi", Prof. Dr. Fatih Ünal "Türk Şuubiye Hareketi ve Ahmet Yesevi" ve KTMÜ Araştırma Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Negizbek Şabdanaliyev, "Kırgızistan'da Hoca Ahmed Yesevi ile Divan-ı Hikmet Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Divan-ı Hikmet'in Kırgızca Çevirileri" adlı sunum yaptı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Karakulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yesevi Yolu ve Mirası" projesinin, yalnızca bir kültürel etkinlikler dizisi olmadığını aynı zamanda Türk dünyasının ortak manevi kodlarını güçlendirmeyi amaçlayan çok katmanlı bir kültürel diplomasi girişimi olduğunu belirtti.

Karakulak, projenin, dijital külliyat oluşturma, Türk Dünyası İnanç Haritası hazırlama ve gençlere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gibi sürdürülebilir hedeflerle genişlemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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