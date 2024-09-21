Bismil'de Şantaj Çetesi Çökertildi

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen şantaj operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan M.K'nin şikayeti üzerine, sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları kişilere kişisel verilerini ve müstehcen görüntülerini ele geçirdiklerini iddia ederek şantaj yapan suç şebekesine yönelik çalışma yürüttü.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile takibe alınan ve sahte isim kullandığı belirlenen S.B. adlı kadın, daha önce seri numaraları alınmış 2 milyon liralık ödemenin teslimi için M.K. tarafından polisin belirlediği bir iş yerine davet edildi.

Ekipler, S.B'yi buluşma yerinde parayı alıp ayrılacağı sırada üzerinde ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, şebekenin diğer üyeleri R.H. ve H.T'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.