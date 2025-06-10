Bismil\'de Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mehmet A, Ebubekir A, Vasfi A, Muzaffer A. ve Musa A. ile yoldan geçen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4'ü ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Mehmet A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.