Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
G.K'nin kullandığı 61 KP 428 plakalı otomobil, Salat Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Hazal Kayıhan olay yerinde hayatını kaybetti. Kayıhan'ın kızı, damadı sürücü G.K. ve 4 torunu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bismil'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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