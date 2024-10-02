Bitkin Arı Şahini Doğaya Salındı

Erzurum'da bitkin halde bulunan arı şahini, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.
Kentte bir süre önce bitkin halde bulunan arı şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan arı şahini, bakım, besleme ve tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Salındıktan sonra gökyüzünde bir süre kanat çırpan şahin, daha sonra gözden kayboldu.
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