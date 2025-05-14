Bitkin Ayı Yavruları Kurtarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10. Bölge Müdürlüğü veteriner hekimleri, köylüler tarafından doğada bulunan 2 ayı yavrusunu sütle besledi.

Boyabat ilçesinde bir çiftçi, ormanlık alanda bitkin halde 2 ayı yavrusu buldu.

Vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri hayvanları takibe aldı.

Yavruların annelerinin olmadığını ve bitkin olduklarını gören ekipler, 2 aylık 2 ayı yavrusunu Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

Burada veteriner hekimler tarafından sütle beslenen ayı yavruları toparlandı.

Yavrular daha sonra Zonguldak'ta bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.