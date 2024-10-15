Bitkin Bıldırcın Doğaya Salındı

Erzurum'da bitkin halde bulunan bıldırcın, bakım, beslenme ve tedavisinin ardından doğaya salındı.
Kentte bir süre önce vatandaşlarca bitkin halde bulunan bıldırcın, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan bıldırcın, bakım, besleme ve tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Gökyüzünde bir süre kanat çırpan bıldırcın, daha sonra gözlerden kayboldu.
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