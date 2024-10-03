Bitkin Kuş Doğaya Döndü

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Erzincan'da bitkin halde bulunan çoban aldatan kuşu, bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte bir süre önce park halindeki otomobilinin içinde bitkin halde kuş gören sürücü, durumu Erzincan DKMP ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, henüz erişkin olmayan çoban aldatan kuşunu alıp koruma altına aldı.

Bir süre bakımı yapılan kuş, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.