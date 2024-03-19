Bitlis-Baykan kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kemalpaşa'da Gaziler ve Şehit Aileleri Onuruna İftar Programı Düzenlendi

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan gaziler ve şehit aileleri için iftar yemeği programı düzenlendi. Kaymakam Musa Sarı, devletin desteklerini dile getirirken, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Programa ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü ve dernek başkanı da katıldı.