Bitlis Belediyesi Sinekle Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor

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Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sinekle mücadele çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, havının ısınmasıyla sinek ve sivrisinek larvalarına karşı üreme alanları ve sulak alanlarda ilaçlama çalışmalarına başlandığı belirtildi.

İlaçlama çalışmasının tüm mahallelerde sürdürüldüğünün bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sinekle mücadele konusunda daha larva döneminde yoğun bir biyolojik mücadele çalışma programı hazırladık. Belli bir takvim çerçevesinde bu uygulamayı belirli periyotlarla sürdüreceğiz. Mücadele kapsamında yumurta, larva ve ergin dönemlerinde yapılacak çalışmaları planlı bir şekilde uyguluyoruz. Halk sağlığı her zaman önceliğimiz ve ilaçlama çalışmalarında kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığından onaylı. Bu amaçla gerekli ilacımızı, ekip ve ekipmanımızı hazırladık ve sahadayız. Çalışmalar tüm mahallelerimizde yapılıyor."

Kaynak: AA