Bitlis'e 12 Yeni Emniyet Aracı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis'e 12 Yeni Emniyet Aracı

Bitlis\'e 12 Yeni Emniyet Aracı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne 12 yeni araç tahsis etti. Törenle hizmete alındı.

19.11.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığınca Bitlis Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 12 araç, törenle hizmete alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene katılan Vali Ahmet Karakaya, araçları inceledi, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'ndan bilgi aldı.

Araçların hayırlı olmasını dileyen Karakaya, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Bitlis'in dağlık bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Emniyet teşkilatımız ve bütün kurumlarımızın araç gereç noktasında eksiğinin kalmaması en büyük amaçlarımızdan biri. Bu araçların emniyet teşkilatımıza teslimiyle, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağız. Bu konuda kararlıyız. Allah kaza bela vermesin. Bu konuda ihtiyaçlara yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."

Araçların siren çalarak tur atmasıyla sona eren törene, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, şube müdürleri ve polisler katıldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Karakaya, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, bitlis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'e 12 Yeni Emniyet Aracı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:01 Yenidoğan Çetesi’nin ikinci duruşması sona erdi Dava yarın saat 09.30’da devam edecek Yenidoğan Çetesi'nin ikinci duruşması sona erdi! Dava yarın saat 09.30'da devam edecek
17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
08:05 Maçlar nefes kesti: İşte UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti: İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:55 Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı
07:45 San Marino’dan tarihi galibiyet San Marino'dan tarihi galibiyet
07:40 Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı
07:21 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
07:07 4 yıllık Trump iktidarını görmek istemeyenlere ilginç seçenek 4 yıllık Trump iktidarını görmek istemeyenlere ilginç seçenek
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 19:29:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'e 12 Yeni Emniyet Aracı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.