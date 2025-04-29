Bitlis'e Yeni Mezarlık

Bitlis Belediyesince 100 dönümlük alana şehir mezarlığı yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışmanın yürütüleceği alanda inceleme yaptı.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Tanğlay, uzun süredir şehir mezarlığı projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Tanğlay, "Yeni mezarlık alanı modern bir parselasyon sistemiyle düzenlenecek. Mezarlıkta mescit ve gasilhane gibi yapılar yer alacak. Bu projeyi kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz." dedi.