Bitlis Eren Üniversitesi\'nde Bal Hasadı

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen arıcılık işletmesinde bal hasadı yapıldı.

Üniversitenin Rahva bölgesindeki yerleşkesinde düzenlenen programda, 150 kovandan bal hasadına başlandı.

Akademisyenlerle hasada katılan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, işletmede bu yıl dördüncü hasadı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Arıcılık faaliyetlerini her geçen yıl daha da geliştirdiklerini belirten Elmastaş, "Bu yıl teknik arıcılığa yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İşletmemizi daha da genişlettik. Teknik arıcılık anlamında bazı yenilikler yaptık. Anadolu ve Kafkas ırkı arılar, bu bölgeye özgü olup verimli sonuçlar veriyor. Ana arılarımızı bu ırklarla yeniledik. Ana arı her yıl yenilendiğinde bal verimi de artıyor. Bu nedenle bu yıl daha yüksek verim bekliyoruz." dedi.

Bölgedeki bal üreticilerini desteklediklerini ifade eden Elmastaş, şunları kaydetti:

"Ana arı üretimini kendi işletmemizde denedik ve olumlu sonuçlar aldık. Ana arı üretimi zahmetli bir iş, ancak çiftçilerimizin buna ihtiyacı var. Dışarıdan yüksek maliyetle temin etmek zorunda kalıyorlar. Eğer bu üretimi Bitlis'te yapabilirsek, daha uygun maliyetle ulaşmaları mümkün olacak. Üniversite olarak çiftçilerimize bu konuda destek vermeye devam edeceğiz."