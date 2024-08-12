Bitlis Eren Üniversitesi'nde "Bölgesel Networking Programı" gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Ticaret Ofisi Başkanı Faruk Güzeldere başkanlığında kampüste düzenlenen programda yeni iş fırsatları değerlendirildi.
Programa, Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Ilık, DAKA Koordinatörü Nurettin Polat, IPARD Koordinatörü Bünyamin Süne, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.
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