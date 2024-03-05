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Bitlis Eren Üniversitesi'nde kar festivali düzenlendi

BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesi tarafından kampüs içerisindeki kayak tesisinde 'Kar Fest' adı altında düzenlenen 3. Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

BEÜ, Türkiye'de bir ilk olarak kampüs içerisinde bulunan kayak tesisinde kar festivali düzenledi. Öğle saatlerinde başlayan festival, öğrencilerin kar üzerinde halay çekmeleriyle başlayarak, halat çekme ve kızak etkinlikleri ile devam etti.

Birçok öğrencinin katıldığı festivalde bir konuşma yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ilerleyen senelerde bu festivali daha da geniş şekilde yapmayı hedeflediklerini söyledi. Elmastaş, "Tesisimiz 3 yıl önce açıldı ve açılır açılmaz hemen akabinde birinci festivalimizi gerçekleştirdik. Daha sonra geçen sene biraz sönük de olsa depremzedelerle ikincisini gerçekleştirdik. Bu sene inşallah üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu bizim için oldukça gurur vericidir. İnşallah bu festival serisi bundan sonra da daha yoğun bir şekilde devam edecek. Tabii bu sadece festival günü itibariyle değil, burayı iki aya yakındır değerlendiriyoruz. Burada birtakım eğitimler veriliyor. Öğrencilerimiz burada kayak öğreniyor. Personelimiz aynı şekilde kullanıyor. İnşallah bundan sonra da yoğun bir şekilde özel kayak alanında bu etkinliklerimizi arttıracağız. İnşallah bu sene açabilirsek antrenörlük programı bünyesinde kayakçı almayı planlıyoruz. Dolayısıyla kayak alanında üniversitemizi diğer spor alanlarında olduğu gibi geliştirmeyi planlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.