Bitlis Hizan\'da meme kanseri farkındalık programında erken teşhisin önemi anlatıldı

Bitlis Hizan'da meme kanseri farkındalık programında erken teşhisin önemi anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Hizan Devlet Hastanesinde bilgilendirme programı düzenlendi. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü işbirliğiyle düzenlenen programda erken teşhisin önemi ve meme sağlığı anlatıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme programı düzenlendi.
Hizan Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen programa Kaymakam Mete Öztürk ve Belediye Başkanı Yahya Şam katıldı.
Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ile Hizan Devlet Hastanesi işbirliğinde düzenlenen programda, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Programda konuşan katılımcılar meme kanseri konusunda farkındalık oluşturulmasının ve erken teşhisin önemine değindi.
Kaynak: AA
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