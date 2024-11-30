Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğal gaz kullanımına başlandı

Güncel

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından doğal gaz kullanımına başlandı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen "Doğalgaz Açılışı ve Meşale Yakma Töreni"nde konuşan Vali Ahmet Karakaya, doğal gazın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Adilcevaz'ın kalkınması için devletin imkanlarını seferber edeceklerini belirten Karakaya, "Her zaman sizlerin hizmetinde olacağız. Bugün bu güzel hizmetlerden birinin meşale yakma töreniyle açılışını yapacağız. Doğal gaz geldiğinde insanlarımızın birçok işi kolaylaşır. İnanıyoruz ki Adilcevaz'ın nüfusuna dahi etki edecek. Bundan sonra İstanbul, İzmir ve Mersin'de olan Adilcevazlı hemşerilerimizin daha uzun süreli olarak memleketlerinde konaklamaya geleceklerini düşünüyoruz." dedi.

İlçede hizmet ve yatırımların devam ettiğini dile getiren Karakaya, şunları söyledi:

"Bundan 10-20 yıl önceyle mukayese ettiğimizde Bitlis geneli ve Adilcevaz, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, istihdamda ve ekonomide önemli aşamalar ve gelişme kaydetmiş. Bunu mutlulukla izliyoruz. Huzur ve güvenlik olduktan, devlet ve millet kol kola girdikten sonra hiç şüpheniz olmasın ki bu hizmetler çok daha ileri gidecek. Adilcevaz doğanın incisi ilçelerimizden biri olmaya devam edecek. Bu güzel hizmetin ilçeye ulaştırılmasında başta Cumhurbaşkanı'mıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, 31 Mart akşamı Adilcevaz'da verdikleri sözleri yerine getirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İlçede gerçekleştirdikleri ziyaretlerde halkın en önemli gündeminin doğal gaz olduğunu belirten Bedirhanoğlu, şöyle dedi:

"Doğal gazı Adilcevazlı hemşehrilerimizle bugün buluşturmanın heyecanı içindeyiz. Bunda emeği geçen başta Cumhurbaşkanı'mız, dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir teşekkür ve güçlü bir alkış istiyorum. Bugün sadece doğal gazın coşkusunu ve müjdesini yaşamıyoruz. 6 aylık belediye başkanlığı sürecimizde Adilcevaz'da neler yaptığımızı hep beraber görüyoruz. Adilcevaz yeni bir çehreye kavuşuyor. Adilcevaz dünden daha güçlü, umutlu ve kararlı şekilde geleceğe yürüyor. Her tarafı asfaltla buluşturduk, buluşturmaya devam edeceğiz. Eksik kalan hizmetlerini tamamlama noktasında elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz."

AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi de "Bu daha başlangıç. Allah'ın izniyle memleketin her köşesine doğal gaz gelecek ve hizmet verecek. Rabbim nasip ederse sırada Mutki, Hizan ilçelerimiz ile Gölbaşı ve Günkırı beldelerimiz var. Yine ilçemize çok güzel hizmetler gelecek." diye konuştu.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise seçim sürecinde verdikleri en büyük vaatlerden biri olan doğal gazı 7 ay gibi kısa sürede ilçeye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Akbaba, "Doğal gaz demek sadece tozdan ve dumandan kurtulmak değil, doğal gaz beraberinde nüfus, istihdam ve yatırım demektir. Doğal gazla şehrimizde ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Bu süreçte karşılaştığımız onlarca sıkıntıyı aştık." ifadesini kullandı.

Doğal gazın hayırlı olmasını dileyen Doğugaz Genel Müdürü Serhat Demircan da hizmet kalitesini en üst seviyede tutacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Karakaya ve beraberindekiler, doğal gaz meşalesini yaktı.

Program, sanatçı Uğur Işılak ve Ahmet Baydaroğlu'nun konseriyle sona erdi.